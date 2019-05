Ergebnisse in Echtzeit

Gronau -

Die 20 Wahllokale in Gronau und Epe öffnen am Sonntag (26. Mai) um 8 Uhr morgens ihre Türen für die Wahl der Abgeordneten für das Europaparlament. Zehn Stunden später, um 18 Uhr, beginnen die Wahlhelfer dort und in den vier Briefwahlvorständen im Rathaus mit der öffentlichen Stimmenauszählung.