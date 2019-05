Ehre, wem Ehre gebührt?

Gronau -

Wie wurden und werden in Gronau Straßennamen vergeben? Welche Persönlichkeiten hielten Einzug in die örtliche Namensgebung? Auf diese Fragen gibt Stadtarchivar Gerd Lippert am Dienstag (28. Mai) um 16.30 Uhr in einem Vortrag Antworten. Am Beispiel aktueller Vergaben, aber auch heute umstrittener historischer Straßennamen soll gezeigt werden, wie schwierig und auch lehrreich die auf Personen bezogene Benennung und der Umgang damit sein kann.