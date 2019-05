Fliegender Wechsel

Weil ein Teil des Stadtwerke-Gebäudes an der Laubstiege abgerissen wird, ist ein Teil der Belegschaft nach Epe umgezogen. „Der Umzug läuft schon den ganzen Monat, Abteilung für Abteilung“, schildert Herbert Daldrup (Centerleiter Technik) das Prozedere. Wenn um 13 Uhr der Kundenservice schließt, werden die letzten Schreibtische und auch der Kassenautomat eingepackt und hier wieder aufgestellt“, ergänzt Lölver beim Ortstermin am Freitagmorgen.

Bewusst hatten die Planer das Wochenende als zeitliche Pufferzone eingeplant, damit das Kundencenter wegen des Umzugs nicht geschlossen werden muss. Freitag war um 13 Uhr an der Laubstiege Schluss, am Montag geht es am Hofkamp in Epe weiter. „Nach dem derzeitigen Stand der Dinge brauchen wir das Wochenende aber gar nicht“, sagt Heribert Daldrup zufrieden. Er koordiniert das Umzugs- und Neubauprojekt.

Dass dann vor Ort alles so gebaut wird, wie es in den Plänen steht, dafür ist sein Kollege Martin Krüßel zuständig. Er blickt gelassen auf die vielen Gräben, die sich vor dem Gebäude an der Laubstiege auftun. Dort werden zurzeit Leitungen freigelegt, die beim Abriss nicht gekappt werden dürfen. Teilweise armdicke Kabel winden sich da über den Boden. Was für den Laien nach Chaos aussieht, ist für Krüßel ein planvolles Vorgehen. Wenn die Bagger dann in den nächsten Wochen den Abriss einleiten, ist der Boden sprichwörtlich bereitet.

Der Neubau mit einer markanten Glasfront soll in rund drei Jahren fertig sein – dann gibt es vielleicht wieder einen fliegenden Wechsel von Epe nach Gronau.