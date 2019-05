Aufmerksame Zeugen hatten zuvor die Polizei über einen Benzin- und/oder Ölfilm auf dem Wasser informiert. Die Feuerwehr „fischte“ dann zunächst die Reste eines Motorrollers, und mehrere Fahrräder aus dem Wasser. Dieses Gefährt - nach Polizeiangaben vermutlich erst wenige Tage im Teich - hatte offenbar auch für den Ölfilm auf dem Wasser gesorgt. Der „dickste Fisch“ war dann allerdings ein Tresor, den Diebe offenbar im Wasser entsorgt hatten. Der nicht gerade kleine und sehr schwere Safe war aufgeflext und enthielt kein Bargeld mehr, wohl aber jede Menge nasser Sparbücher unterschiedlicher Banken. Die Kriminalpolizei wird jetzt die weiteren Ermittlungen dazu übernehmen. Die Beute aus dem Teich wurde mit einem Abschleppwagen zur Aufbewahrung abtransportiert – der Tresor musste zuvor mit einer Seilwinde auf den Lkw gezogen werden.

In dem aufgeflexten Tresor befanden sich zahlreiche Sparbücher. Foto: Klaus Wiedau

Wegen des Ölfilms auf dem BSG-Teich riegelte die Feuerwehr den am stärksten betroffenen Bereich der Wasserfläche mit sogenannten Ölschlängeln ab. Die dienen zum einen der Begrenzung der verunreinigten Fläche, zugleich nimmt das Material der Sperre aber auch Ölgemische auf. Ergänzend wurden weitere Bindemittel in Würfelform ins Wasser gegeben, die in den kommenden Tagen das Gemisch aus dem Wasser ziehen sollen.

Auch mehrere Fahrräder gingen der Feuerwehr beim Fischzug ins „Netz“. Foto: Martin Borck

Wer im Zusammenhang mit dem in den BSG-Teich geworfenen Tresor sachdienliche Hinwiese zu dessen Herkunft machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gronau, ✆ 02562/ 9260 in Verbindung zu setzen.