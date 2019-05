Fahrraddieb schlägt und tritt zu

Der 19-Jährige ist in den zurückliegenden Monaten mehrfach straffällig geworden – in den meisten Fällen wegen Diebstahls (auch von Kraftfahrzeugen). Es steht auch im Verdacht, einen gestohlenen Motorroller ausgeschlachtet und in den BSG-Teich geworfen zu haben (siehe nebenstehenden Bericht).

Bei dem Vorfall auf der Fabrikstraße war auch eine Zwölfjährige anwesend, die der Obhut des Jugendamtes übergeben wurde. Die Zwölfjährige war bereits mehrfach in Begleitung des 19-Jährigen und weiterer polizeibekannter Personen angetroffen worden, unter anderen in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Wohnmobils (die WN berichteten). Das teilte die Polizei am Sonntag mit.