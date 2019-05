Kräuterspirale und Blumenbeete

Gronau -

Nur wenige Kilometer Luftlinie vom Agatha-Domizil entfernt, „kämpfen“ am Samstag zur gleichen Zeit Mädchen und junge Frauen an der Mühlenmathe mit Efeuranken und widerspenstigen Bodendeckern. Sie gehören zum Stamm Gronau der Pfadfinderinnen St. Georg (PSG) und haben sich vorgenommen, rund um das – innen sanierte und neugestaltete – Pfarrzentrum St. Antonius die Außenanlagen zu verschönern. Miriam Hewing, bei der die Fäden dieser Aktion zusammenlaufen, sagt, was alles auf dem Programm steht: „Kräuterspirale und Blumenbeet anlegen, Paletten-Möbel bauen, Insektenhotel und Vogelhäuschen basteln.“ Das alles wollen die Pfadfinderinnen nicht in 72, sondern in rund 24 Stunden schaffen.