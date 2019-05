In NRW gab es somit 2018 mehr als doppelt so viele Transporte von radioaktivem Material wie 2017. „Der Transport-Anstieg geht fast ausschließlich auf Ausfuhren aus der Urananreicherungsanlage Gronau zurück“, so Brems . Insgesamt wurden 5807 Tonnen ausgeführt, 1271 mehr als im Jahr davor. Seit 2013 haben sich Brems‘ Angaben zufolge die Ausfuhren aus der Urananreicherungsanlage Gronau fast verdreifacht.

„Jeder Transport von radioaktivem Material stellt eine potenzielle Gefahr für unsere Bevölkerung dar. Unnötige Transporte müssen daher verhindert werden“, so Brems in ihrer Anfrage. Die Landesregierung wies darauf hin, dass Transporte radioaktiver Stoffe unter Beachtung der für den Straßentransport geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter durchgeführt wurden und werden. Dadurch werde dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung nachgekommen. Zudem würden Genehmigungen für Beförderungen von Kernbrennstoffen nur dann erteilt, „wenn u. a. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter gewährleistet ist“.