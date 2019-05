Die Erde ist zackig

26 Kartons mit geschätzt 325 000 Briefmarken stapelten sich jetzt bei ihm. Sie nach Bielefeld zu verschicken, wäre zu teuer gewesen. Daher kam der Leiter der Briefmarkensammelstelle, Andreas Husemann , selbst nach Epe , um die Kartons in Empfang zu nehmen. Er berichtet, dass diese nützliche, aber auch fröhlich getane Arbeit die beste Medizin für die in Bethel tätigen Menschen sei. Es sei eine nützliche Aufgabe, die den Tagesablauf der Behinderten strukturiere. Die Menschen arbeiten so, wie es ihre Möglichkeiten zulassen. Jeden Werktag kommen mehr als 400 Pakete und Briefe mit entwerteten Marken in Bethel an. Jährlich sind es 29 Tonnen. Die Beschäftigten sortieren die Briefmarken und bereiten sie für den Verkauf an Sammler auf. Für sie sei es kein Spiel, sondern wirkliche Arbeit. Letztlich entstehen daraus neue „Produkte“. Das Kerngeschäft sei Kiloware, die in verschiedenen Qualitäten von Händlern, Sammlern oder von Privatleuten gekauft werden.

„Wir haben 4000 feste Kunden, die regelmäßig bestellen. Auch einzelne, von Sammlern gesuchte Marken werden gern zur Verfügung gestellt“, so Andreas Husemann. Auf Kundenwunsch können auch Themensammlungen zusammengestellt werden. Marken mit Schiffen, Blumen oder Gebäuden, Marken aus aller Welt gehen dann zu den Kunden. Auch das Produkt „Nostalgie“ (so nennen die Beschäftigten alte Briefmarken) ist oft gefragt. Es geht darum, bestehende Sammlungen zu vervollständigen.

„Der wahre Wert der Briefmarke ist die Arbeit für Menschen“, erklärt Andreas Husemann.

Mittlerweile werden in Bethel auch Kurs- und geschichtliche Gedenkmünzen gesammelt. Damit schafft sich die Briefmarkenstelle ein zweites Standbein. Denn wer weiß, was auf längere Zeit gesehen mit Briefmarken passiert . . .

Für Josef Striewe ist noch kein Ende in Sicht. In den letzten sechs Jahren hat er ungefähr 730 000 Briefmarken gesammelt. Dazu gehörten vollständige und unvollständige Sammlungen Verstorbener. Eine unvorstellbare Menge, die er aus Gronau und Epe weitergeben konnte.

Sein Dank und der der von-Bodelschwinghschen Stiftungen geht an alle Sammler und Spender, die sich an dieser Aktion beteiligen.