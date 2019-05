Motorroller war geklaut

gemeldet erwies sich ein Motorroller, mit dem ein 19-Jähriger am Sonntag in Gronau unterwegs war. Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizeibeamte ihn nach kurzer Flucht an der Scholtenstraße. Das Fahrzeug hatte er zuvor zurückgelassen. Es stellte sich heraus, dass der junge Gronauer keine Fahrerlaubnis besitzt und dass das Fahrzeug – das in Steinfurt als gestohlen gemeldet war – nicht versichert war. Der 19-Jährige

steht zudem unter dringendem Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben, so die Polizei. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.