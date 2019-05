Feierstimmung bei „Pulse of Europe“

Gronau -

Bei den Gronauer Aktiven der Bewegung „Pulse of Europe“ herrschte am Sonntagabend Feierstimmung. „Unser Anliegen, die Rechten nicht weiter nach vorne kommen zu lassen, haben wir erreicht – zumindest in Gronau und auch deutschlandweit“, sagte Mira Oonk von der örtlichen Gruppe auf WN-Anfrage. Damit habe sich der Einsatz der vergangenen Wochen und Monate gelohnt.