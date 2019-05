Wenn der Schokokuss sich bläht

Nicht weniger als zwölf Projekte hat das Kollegium vorbereitet. Für jedes ist pädagogisches Material vorbereitet worden. Aufgaben wurden ausgedacht, die während der drei Tage jahrgangsübergreifend experimentell überprüft werden.

Im Keller begeben sich die Dritt- und Viertklässler auf die Spur der Gummibären. Aus Fruchtsaft und Gelatine wird die Masse hergestellt und in Formen gegossen. Da der Zucker fehlt, schmecken sie anders als die aus dem Handel. Experimentieren kann man aber mit beiden Arten auf dieselbe Weise: Was passiert, wenn man sie in die Mikrowelle steckt? Oder in Cola, Essig oder Mineralwasser? Die Bären verlieren dabei schnell ihre Form, werden glibberig. Wogegen rohe Gewalt ihnen nichts anhaben kann. Was jeder weiß, der jemals versucht hat, einen Gummibären plattzuhauen.

Die Erst-und Zweitklässler unternehmen Versuche zum Sehen, Schmecken, Tasten und Hören. Blind versuchen sie zu erraten, was sie gerade schmecken oder riechen. „Jetzt riecht es bestimmt gerade nach Frau Reckels“, scherzt die Schulleiterin, als sie mit dem Redakteur den Klassenraum – Entschuldigung: das Nasenlabor – betritt.

Beim Fühl-Memory gilt es, allein durch Wiegen mit der Hand herauszufinden, welche Säckchen dasselbe Gewicht haben. Nebenan werden Murmelbahnen aus Papier gebaut. Etwas für Fortgeschrittene ist das Errichten einer Leonardo-Brücke. „Licht und Schatten“, „Schwimmen und Sinken“, „Fliegen – wie geht das?“, „Salz – das weiße Gold“ und „Rund um die Biene“ lauten die Titel weiterer Projekte.

Naturwissenschaftliche Projekttage an der Georgschule Epe 1/38 Mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigten sich die Kinder der Georgschule. Foto: Martin Borck

Mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigten sich die Kinder der Georgschule. Foto: Martin Borck

„Es wäre schön, wenn man den Kindern die Buchstaben auch auf diese Art und Weise beibringen könnte“, seufzt Schulleiterin Reckels. „Die Kinder behalten das bei Projekttagen Gelernte viel besser.“ Auch die jungen Naturwissenschaftler machen den Eindruck, dass ihnen die Projekte gefallen.

Alle zwei Jahre führt die Schule die naturwissenschaftlichen Projekttage durch. „Vielleicht ergänzen wir sie künftig durch künstlerische Projekttage“, sagt Reckels. Aber das steht noch nicht fest.

Ach ja: Das Schokokuss-Experiment läuft übrigens so ab: Die Leckerei kommt in ein fest zugeschraubtes Glas. Durch eine Öffnung im Deckel wird die Luft aus dem inneren abgepumpt. Ein Vakuum entsteht. Und die Luft im Schaum des Schokokusses dehnt sich aus. So stark, dass die Glasur platzt. Also: Luft ist nicht nichts. Quod erat demonstrandum, wie der Lateiner sagt. Aber: Das kriegen sie später . . .