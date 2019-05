Unbekannter am Montag in Gronau eine Schubkarre an ein parkendes Fahrzeug. Dabei zog er allerdings den Lack des schwarzen Porsche erheblich in Mitleidenschaft, der zwischen 23.15 und 23.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Zollstraße gestanden hatte. Der Verursacher entfernte sich. Der entstandene Schaden liegt bei rund 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter ✆ 02562 9260.