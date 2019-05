Gronau -

Leichte Verletzungen hat ein 54 Jahre alter E-Bike-Fahrer am Montagabend bei einem Unfall in Gronau erlitten. Der Gronauer befuhr gegen 22.15 Uhr den Kreisverkehr Vereinsstraße/Alter Postweg, als ihn eine 20-jährige Autofahrerin aus Gronau beim Einfahren in den Kreisel touchierte. Ein Rettungswagen brachte den