Preisträgerkonzert des Eurostrings-Gitarrenfestivals

Das Eurostrings-Gitarrenfestival ist die erste europäische Plattform für junge Gitarrenkünstler. Die Plattform umfasst 17 klassische Gitarrenfestivals in Europa von Kroatien bis Finnland, von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer und bietet Kurse und Austausch und organisiert Wettbewerbe. Diesjährige Station des Gitarrenfestivals ist die deutsch-niederländische Grenzregion. Das Preisträgerkonzert zweier junger Künstler aus Japan und Mexiko findet am Sonntag (2. Juni) ab 17 Uhr im Paul-Gerhardt-Heim (Gildehauser Straße 170) in Gronau statt.

Foto: privat

Yuki Saito aus Japan begann mit fünf Jahren Gitarre zu spielen, er studierte Gitarre und Komposition in Japan. Zurzeit ist er Student in Weimar bei Professor Ricardo Gallen. Außer Gitarre spielt er Horn und Kontrabass. Bei Gitarrenwettbewerben gewann er zahlreiche internationale Preise.

Misael Barazza-Díaz ist einer der berühmtesten klassischen mexikanischen Gitarristen seiner Generation. Er studierte in Alicante/Spanien und in Arizona/USA. Er gewann weltweit internationale Preise. Zurzeit promoviert er in Musical Arts an der Universität in Arizona.

Misael Barazza-Díaz Foto: privat

Beide Künstler werden im Rahmen der Konzertes im Paul-Gerhardt-Heim sowohl klassische Literatur für zwei Gitarren als auch Solowerke zu Gehör bringen.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. In der Konzertpause sind Pralinen und Orgelwein zugunsten des Orgelprojektes der Evangelischen Stadtkirche erhältlich.