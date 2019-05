Kinderfest morgen in den Bülten

Epe -

Am Dienstagabend haben Vorstand, Offiziere und Jungschützen den Platz der Schützengilde St. Katharina in den Epe bereits vorbereitet, an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 30. Mai) ab 14.30 Uhr kann somit das Kinderschützenfest stattfinden.