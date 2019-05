Der Minister experimentiert mit

Gronau -

Batterien, Glühbirnen mit Fassung, Draht und Isoliermaterial – mehr braucht es nicht, um ein kleines Experiment mit den kleinen Forschern durchzuführen. Ehrenamtliche der Gronauer Freiwilligenzentrale entdecken gemeinsam mit den Kleinen den Stromkreis. Mittendrin an diesem Dienstagmorgen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Alljährlich am 28. Mai lädt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ nämlich zum „Tag der Forscher“ ein – besonders angesprochen sind die Bundestagsabgeordneten, die ein „Haus der kleinen Forscher“ in ihrem Wahlkreis besuchen sollen.