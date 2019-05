Modellflieger laden zur Flugshow im Lasterfeld ein

Epe -

Rund um den „Tag des Modellflugs“ (9. Juni) bieten Vereine und Interessengemeinschaften Interessierten die Möglichkeit, dieses faszinierende Hobby für sich zu entdecken. Der MFC Gronau bietet gleich an zwei Tagen (8. und 9. Juni) auf seinem Flugplatz im Lasterfeld ein Jedermannfliegen an. Jeder hat die Möglichkeit, am „Kabel“ und mithilfe eines erfahrenen Piloten das Fliegen eines Modellflugzeugs einmal auszuprobieren. Zudem werden Modellbauer des MFC-Gronau ihre Modelle präsentieren; aus Heek sind Piloten mit Flugzeugen bis zu 200 Kubikzentimeter Motorgröße dabei, die eine Flugschau zeigen werden. An beiden Tagen beginnt die Veranstaltung um 10.30 Uhr.