Männer und Frauen waren im Mai nahezu gleichermaßen unter den Arbeitslosen vertreten: 51,7 Prozent Männer, 48,3 Prozent Frauen. 90 Personen waren zwischen 15 und unter 25 Jahre alt (6,1 Prozent); 33,3 Prozent waren 50 Jahre und älter (490 Personen). Als Langzeitarbeitslose werden in der Statistik 624 Personen geführt (42,4 Prozent). Der Anteil schwerbehinderter Menschen lag bei 6,3 Prozent (93 Personen), der Ausländeranteil bei 33,8 Prozent (497 Personen).

Der Bestand an Arbeitsstellen in Gronau ist im Mai um zwölf auf 366 gestiegen. Das geht aus der aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit Coesfeld hervor.

Im Rechtskreis SGB II (Hartz IV) ist demnach die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum Vormonat um eine auf 1005 Personen verringert. Das waren 40 Menschen weniger als im Vorjahresmonat.

„Die Zeiten, in denen die Arbeitslosenzahlen im Vergleich mit dem Vorjahr von Monat zu Monat in großen Schritten sank, sind vorbei“, erklärt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit. Er sieht in dieser Entwicklung allerdings keine besorgniserregende Trendwende, sondern eher das Ergebnis einer insgesamt niedrigen Arbeitslosigkeit: „Die Arbeitslosigkeit in der Region ist erfreulicherweise extrem niedrig, sodass wir schon von Vollbeschäftigung sprechen können. Leichte Rückgänge der Arbeitslosenzahlen sind durchaus noch möglich, die großen Sprünge haben wir aber zunächst hinter uns“, resümiert er.