Alkohol im Alter von zehn Jahren, Kiffen mit 15, ab 22 dann der Konsum von Heroin, Kokain, LSD und Ecstasy. Dieser Missbrauch und später die Erkrankung an einer Psychose gehören zu den Lebensstationen eines 42 Jahre alten Gronauers. Aber es gibt auch andere: Fachabitur, Ausbildung im Computer-Bereich und Jobs mit Arbeit im Büro und in der Eisfabrik. „Es ging immer maximal ein Jahr gut“, sagte der Mann am Mittwoch am Landgericht Münster.

Dort ist der gebürtige Gronauer angeklagt vor allem wegen zweier Überfälle auf eine Tankstelle an der Enscheder Straße im Dezember 2018 sowie im Januar dieses Jahres. Er soll jeweils eine Softair-Pistole auf die Mitarbeiterinnen gerichtet und Geld gefordert haben. Beim ersten Mal merkte die Mitarbeiterin, so heißt es in der Anklage, dass es sich nicht um eine scharfe Pistole handelte. Beim zweiten Mal überwältigten ihn Kunden und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Seit diesem Tag befindet er sich in Haft.

Mit Nikolausmütze zum Raubversuch

Hinzu kommt, dass der Mann Anfang November 2018 in der Bahnhofstraße von der Polizei mit einem Klappmesser angetroffen wurde, obwohl gegen ihn ein Verbot des Tragens von Hieb- und Stichwaffen bestand. Des Weiteren soll der 42-Jährige kurz vor Silvester 2018 – so kurios es klingt – zwei Nikolausmützen von einem Zaun an der Bischof-Höting-Straße geklaut haben. Eine davon trug er laut Anklage beim zweiten Raubversuch auf die Tankstelle. Zudem soll er in einem Supermarkt an der König­straße Kräuterschnaps für 1,98 Euro geklaut haben.

Heute, das sagte der Gronauer den Richtern, sei er „so klar wie nie“. Nach jahrelangem Drogenkonsum und Behandlung mit Ersatzstoffen (unter anderem Methadon) sei er „clean“. Die Taten räumte er weitestgehend ein. In der Tankstelle habe er allerdings kein Geld erbeuten, sondern sich „über das Hausverbot“ beschweren wollen, das gegen ihn bestanden habe. Den Schnaps im Discounter habe er überdies „bezahlt“.

Am Verfahren nimmt eine psychiatrische Gutachterin teil. Sie soll unter anderem, die Schuldfähigkeit des Mannes und eine Wiederholungsgefahr einschätzen.