Überleben in düsteren Zeiten

Ihre ersten Kinderjahre lebte sie in Radomsko, damals als Tochter Renata von Dr. Isidor Präminger, eines Rechtsanwalts mit eigener Kanzlei. Dann der Krieg, von da an „waren wir nicht mehr des morgigen Tages sicher“. Die Familie floh aus der heimischen Kleinstadt nach Brody, weiter im Osten. Die Besetzungszeit war schwierig, lebensgefährlich wurde es, als die SS die jüdische Bevölkerungsmehrheit im Ghetto Brody zusammenpferchte. Renatas Eltern ahnten: Das Ghetto ist nur eine Durchgangsstation zur Vernichtung. Es gelang ihnen, die vierjährige Tochter aus dem Ghetto zu schmuggeln. Renata lebte bei ihrem christlichen Kindermädchen, die mit dieser Rettungstat ihr Leben aufs Spiel setzte. Renata wurde getauft und erhielt unter dem Namen Irena als Tochter des Kindermädchens eine neue Identität. Gelegentlich hatte sie Kontakt zu ihrem Vater, der mit einem Passierschein das Ghetto verlassen durfte. Das Lager wurde „liquidiert“, die Bewohner wurden in das Vernichtungslager Belzec oder Sobibor abtransportiert, wo sie in den Gaskammern ermordet wurden. Zu der Zeit war der Vater von Renata, die jetzt Irena heißt, außerhalb des Ghettos. Er tauchte unter. Während des Abtransports der Ghetto-Insassen verhalf die Mutter ihrem Sohn zur Flucht. Er und auch sein Vater schlugen sich zu Irenas Adoptivmutter durch. Sie wurden als Untertaucher an eine ukrainische Familie vermittelt; später verlor sich ihre Spur.

Vermutlich wurden sie ermordet oder an die SS verraten, möglicherweise durch die Bauernfamilie, vielleicht aber auch durch Brüder der Adoptivmutter, die fanatische Judenhasser waren.

Nach dem Krieg kamen Irena Szczurek und ihre Adoptivmutter nach Oberschlesien, Irena konnte studieren und wurde Mathematiklehrerin. Sie heiratete, hat Kinder und Enkelkinder. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat ihre zweite Mutter mit der Medaille „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet, weil sie „ihr Leben in Gefahr brachte“, um andere vor dem Holocaust zu bewahren. Der Satz aus dem Talmud: „Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Menschheit“ ist das Motto dieser Ehrung.

Aufmerksam hatten die Schülerinnen und Schüler den Bericht verfolgt. Durch ihre Nachfragen erläuterte dann die Referentin zum Beispiel, wie sie, deren Taufe zunächst nur der Tarnung diente, zur gläubigen Christin werden konnte. Die Parallelklasse lernte Józef Psiuk­ kennen, aufgewachsen als Bauernsohn in Ostpolen, dessen Mutter als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt worden war. Sie konnte nach Hause fliehen, wenig später wurde die Familie verhaftet und ins Konzentrationslager Majdanek verschleppt, wo der kleine Józef fast durch Hunger und Krankheiten umkam. Im Spätherbst 1943 durfte die Familie in ihr Dorf zurückkehren.

Als dritter Zeitzeuge berichtete Mikołaj Skłodowski vom Schicksal seiner Familie. Mutter, Tante und Großeltern wurden im August 1944, nach Beginn des Warschauer Aufstandes gegen die Besatzer, verhaftet und ins KZ deportiert. Der Großvater starb nach der Befreiung 1946 an den Folgen der KZ-Haft in Auschwitz und Dachau. Die Frauen kamen in das KZ Ravensbrück, dort wurde Mikołaj Skłodowski wenige Tage vor der Befreiung des Lagers geboren. Mutter und Kind wurden vom Schwedischen Roten Kreuz nach Schweden geholt, wo sie sich von den Folgen der Haft erholen konnten. Skłodowski wird Priester der Alt-Katholischen Kirche. Auch diese Zeitzeugen fanden die ungeteilte Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler.

Für die Organisation war Stefanie Wopen verantwortlich, Lehrerin für ev. Religionslehre, Geschichte und Deutsch,. Bei einer kurzen Begegnung der Mitwirkenden betonte der Schulleiter des Missionsgymnasiums, Christoph Grunewald, dass es schon zu einer guten Tradition der Schule geworden sei, Zeitzeugen in den Unterricht einzuladen, „die von einer Zeit berichten können, die wir nicht wieder haben wollen. Ihre Beiträge tragen zur Versöhnung bei,“ dankte er den Gästen.