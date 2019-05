Der „Zauberpater“ gibt seine Abschiedsvorstellung

Das 40. „Pfingstival“ beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Bardeler Klosterkirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor „Jotapata“ aus Vreden. Gelegenheit zum Mittagessen besteht um 12 Uhr. Anschließend gibt der Gospelchor „Sing with spirit“ aus Borne ein Konzert in der Klosterkirche.

Ab 13.30 Uhr soll ein vielfältiges Angebot unterhaltsame und nachdenkliche Akzente setzen. Die musikalischen Beiträge liefern die Sänger Siegfried und Oliver Fietz sowie der Gitarrist Gerhard Barth aus Greifenstein. Zwischendurch werden „Zauberpater“ Hermann Bickel und der Luxemburger Kraftathlet Georges Christen Kostproben ihres Könnens zeigen.

Das Brasilien-Museum der Franziskaner und die Ausstellung „90 Jahre Kloster Bardel“ öffnen ebenfalls ihre Pforten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Bei gutem Wetter findet das bunte Programm unter freiem Himmel auf den Rasenflächen vor dem Gotteshaus der Franziskaner statt. Bei Regen steht die Aula des Missionsgymnasiums zur Verfügung. Anfragen nimmt die Franziskanergemeinschaft Bardel in Bad Bentheim entgegen, ✆ 05924 78720.