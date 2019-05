Langjährige Haftstrafen gefordert

Gronau/Münster -

Zehn Jahre und zwei Monate Gefängnis hat der Staatsanwalt im Verfahren am Landgericht Münster wegen des Spielothekenbrandes an der Enscheder Straße (wir berichteten) für den 32 Jahre alten Hauptmitarbeiter beantragt. In seinem Plädoyer am Mittwoch bezichtigte er den Mann, der mittlerweile nicht mehr in Gronau lebt, des „versuchten Mordes in sieben Fällen tateinheitlich mit besonders schwerer Brandstiftung“ sowie in einem Fall der „versuchten Brandstiftung mit Todesfolge“ und „Siegelbruchs“.