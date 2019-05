Dissens mit dem Aufsichtsrat

Wäre es zu einem Kammertermin vorm Arbeitsgericht gekommen, hätte wahrscheinlich der Käufer der GPS-Tracker als Zeuge aussagen müssen. Von dieser Aussage erhofft man sich Informationen, wer hinter der Überwachungsmaßnahme steckt. Der Verbleib der GPS-Tracker ist übrigens immer noch nicht geklärt.

Im Juni stehen zwei weitere Verhandlungen vorm Arbeitsgericht an, in denen zwei gekündigte Mitarbeiterinnen Wiedereinstellung fordern. Es wird erwartet, dass bei diesen Terminen erneut Vorwürfe gegenüber der Geschäftsleitung laut werden. Die Überwachungsaffäre spielt bei dem einen Termin eine Rolle. In dem anderen Verfahren könnten (weitere) angebliche Unregelmäßigkeiten bei Buchhaltung und Finanzen thematisiert werden.