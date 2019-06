Traditioneller Waldgottesdienst an Himmelfahrt

In freier Natur feierten Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Gronau am Christi-Himmelfahrtstag – wie seit fast 70 Jahren – den vom Evangelisch-kirchlichen Männerdienst (EKMD) organisierten traditionellen Waldgottesdienst. Pfarrer Uwe Riese begrüßte die gut 100 Teilnehmer zu diesem besonderen „Vatertag“, an dem es schließlich um den Vater im Himmel gehe. Der Ev. Posaunenchor von 1886 sorgte für die musikalische Gestaltung – und die zahlreichen Vögel im Rüenberger Wald, die mit ihrem Gesang und ihrem Gezwitscher aus dem Gottesdienst zwischen alten Bäumen ein besonderes Erlebnis machten. Übrigens: Die von den Gläubigen mitgebrachten Regenschirme wurden nicht gebraucht . . .