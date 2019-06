Saatgut für 3000 Euro verschenkt

„Diese Saatmischung ist schon etwas Besonderes. Als ‚Schmetterlings- und Wildbienensaum‘ ist sie ausgezeichnet und weist damit schon eindeutig auf ihren Verwendungszweck hin. Nämlich Wildwiesenblumen und damit Insekten in die Stadt zu holen und so vielen Arten im Stadtgebiet eine Heimat zu geben“, hat Homölle bei der Übergabe laut einer Pressemitteilung der Stadt gesagt.

Gegenüber den WN betonte er auf Nachfrage, dass es sich bei der Saatmischung um eine westmünsterland-spezifische Mischung handle, die genau auf die Region abgestimmt sei. Nur zwei Händler in Deutschland hätten solche hochwertigen Mischungen überhaupt im Angebot, erklärte er auch den Preis. Mit dieser Sachspende hat die Stadt 60 Prozent des Jahresbudgets von 5000 Euro ausgegeben, das dem Runden Tisch zur Verfügung steht.

„Wir freuen uns sehr über das städtische Engagement“, sagte Imker Klaus-Jürgen van der Wals in seinem Dank an die Stadt, den André Homölle als Fachdienstleiter bei der Stadt bitte weitergeben möchte. „Jetzt können wir als Imker und Naturfreunde alle anderen Naturliebhaber und den Verbraucher über die Wildblumenidee noch besser erreichen und die dringend notwendige Aufklärungsarbeit für die Bedeutung von Insekten, Wildbienen und Honigbienen wirklich effektiv leisten“, wird Hugo Kortbus in der städtischen Pressemitteilung zitiert. Kortbus geht mit einer mobilen Naturschule gemeinsam mit Imker van der Wals auch zu Kindern in Kindertagesstätten und Schulen.

Auch Klaus-Jürgen van der Wals fühle sich mit der Aufgabe genau richtig, gehe es jetzt doch auch um das didaktisch-pädagogische Ziel, mit der Informationsvermittlung zu Lebensräumen für Bienen und Insekten in Kindergruppen und bei Interessenten ein „Vergiss-mein-nicht“ für Artenschutz und Artenvielfalt zu pflanzen. Dazu soll das gespendete Saatgut in kleinen Portionen an Kinder und andere Interessierte übergeben werden. Es gibt sie nun bei ihm bis auf Weiteres für alle kleinen und großen naturfreundlichen Interessenten kostenlos.

„Die Keimlinge benötigen mindestens drei Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal quellen und keimen zu können“, erklärt André Homölle vom Tiefbauamt. Die Aussaat erfolge bestenfalls mit zwei Gramm pro Quadratmeter und sei anschließend noch einmal auf dem Untergrund anzudrücken. „Dann sollte nach etwa zwei bis drei Wochen das Ergebnis zu sehen sein. Eine Bereicherung unseres Landschaftsbildes und ein gelungener Beitrag zum Naturschutz“, glaubt Homölle.