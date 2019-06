Doch braucht es dafür „gebietsheimisches Saatgut“, das für 12 500 Quadratmeter Fläche reicht und pro Kilo rund 120 Euro kostet? Und bringt diese Maßnahme den Runden Tisch in seiner Kernaufgabe weiter, die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft zu unterstützen? Wohl kaum! Warum dieses Gremium also 60 Prozent seines Jahresbudgets für diese Maßnahme ausgibt, ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar.