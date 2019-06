Gronau/Beuningen -

Bei einem Verkehrsunfall in Beuningen bei Denekamp ist am Sonntag eine Radfahrerin aus Gronau schwer verletzt worden. Medienangaben zufolge war offenbar ein Motorradfahrer auf einer Kreuzung in eine Gruppe Radfahrer gefahren. Dabei wurde die Gronauerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der aber nicht zum Einsatz kam. Die Frau und der ebenfalls verletzte Motorradfahrer wurden mit Krankenwagen in Kliniken gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Fachleute der Polizei ermittelten am Unfallort.