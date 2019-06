Bach hatte seine Ouvertüre im französischen Stil (BWV 831) ursprünglich für Klavier geschrieben. Barraza-Díaz stellte sein Arrangement der Komposition vor. Auch mit sechs statt 85 Saiten lässt sich die Komposition adäquat spielen. Der Gitarrist ließ die acht Sätze perlen und fließen, strich die Charakteristika jedes einzelnen Satzes hervor – faszinierend.

Während bei Bach-Interpretationen die Struktur und Form doch relativ streng beachtet werden müssen, verfolgen jüngere oder zeitgenössische Komponisten andere Ideale. Die Moderne atmet den Geist der Freiheit, fordert ihn auch von den Interpreten. So wirkten die Stücke, die Yuki Saito ausgewählt hatte, als Einladung an die Zuhörer, sich mit ihm auf eine Reise in die Klangmöglichkeiten der Gitarre zu begeben. Sein Repertoire bot ein facettenreiches Angebot: Da wurden die Saiten gestreichelt oder hart angerissen, er spielte knackig-pizzicato oder ätherisch-flageolett. Dramatische Szenen, die Saitos Lehrer Daisuke Suzuki in seine Etüden eingebaut hat, wurden mit einer großen Klangpracht zelebriert. Wobei man als Zuhörer und Zuschauer immer wieder über die Gelenkigkeit staunte, mit der die Finger der linken Hand scheinbar mühelos über fünf Bünde selbst oben auf dem Steg griffen.

Saito stellte reizvolle Kompositionen des paraguayischen Gitarrenvirtuosen Augustín Barrios und dessen venezolanischen Kollegen Antoni Lauro vor. Sehr frei mit Ausflügen in Disharmonien das Stück über den Säbelzahlsalmler – einen gefährlichen südamerikanischen Fisch, dem Osamu Kawakami ein musikalisches Denkmal gesetzt hat, das Saito vorstellte.

Mit drei Duo-Stücken („Wir hatten leider nur eine Stunde Zeit zum gemeinsamen Üben“) verabschiedeten sich die beiden Gitarristen. Musiker, die aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kommen und gemeinsam vor einem Publikum aus einem dritten Kulturkreis Musik auf hohem Niveau machten. Und sich anschließend noch Fragen des Publikums stellten. Dank des Projekts „Eurostrings“, in dessen Rahmen auch die Twenter Veranstaltung stattfand. Martin Borck