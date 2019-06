13 Tonnen Kohlendioxid gespart

Gronau -

Sie tun was für die eigene Gesundheit und für den Klimaschutz: die Teilnehmer am Stadtradeln. Dabei geht es alljährlich darum, das Auto stehen zu lassen und möglichst viele Kilometer per Fiets abzustrampeln. Ein paar Preise – und die Ehre – sind zusätzliche Anreize, sich ins Zeug zu legen. 54 Teams mit 519 Teilnehmern registrierten im Aktionsraum vom 1. bis 21. Mai ihre Kilometer. Arbeitskollegen, Schulklassen und Freizeitsportler bildeten Gruppen. Die Radler traten auf dem Weg zur Arbeit oder Schule, aber auch hin der Freizeit kräftig in die Pedale. Als Lohn winkten für die größte Gruppe, das Team mit den meisten Kilometern und die Gruppen mit den meisten Kilometern pro Mitglied kleine Prämien.