Eper Messdiener erlebten ein tolles, langes Wochenende

Die Messdiener der Pfarrgemeinde St. Agatha führten am langen Wochenende ihr Biwak in Freienohl durch. 69 Kinder und 18 Leiterinnen und Leiter erlebten schöne, wenn auch anstrengende Tage mit viel Spaß. Auf dem Programm standen Rallyes wie Mr. X,, Sagaland und Incognito. Auch ein buntes Abendprogramm fehlte nicht mit Aktivitäten wie „The Secret“, „1 2 oder 3“ und einer Talentshow, bei der die Kinder zeigen konnten, was sie so alles drauf haben. Auch ein Casinoabend einschließlich Oskar-Verleihung wurde durchgeführt. Und – mit das Wichtigste überhaupt: Das Essen war wieder einmal absolute Spitzenklasse, hieß es von der Leiterrunde.