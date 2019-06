Aggressiver Autofahrer droht

Gronau -

Ein 28-jähriger Gronauer hat am Montagabend einem Polizeibeamten Schläge angedroht. Der Polizist und ein Kollege hatten gegen 23.25 Uhr auf der Ochtruper Straße den 28-jährigen Autofahrer kontrolliert, der seinen PS-starken Wagen sehr stark und unter erheblicher Lärmentwicklung beschleunigt hatte. Im Laufe der Kontrolle wurde der 28-Jährige immer aggressiver. Schließlich ging er mit erhobenen Fäusten auf einen der Beamten zu und drohte ihm Schläge an. Der Angriff wurde durch die Androhung, Pfefferspray einzusetzen, abgewendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.