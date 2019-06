Ausstellung von Naturfotos

Gronau -

Die Fotoausstellung „Faszination Natur – Wildlife vor unserer Haustür“ wird heute um 13 Uhr in der Stadtbücherei eröffnet. Gezeigt werden Fotos des Gronauers Ralf Oude Lansink, der regelmäßig durch die Natur streift und das Amtsvenn als sein zweites Wohnzimmer bezeichnet. Ihm gelingen immer wieder beeindruckende Fotos von Vögeln, aber zum Beispiel auch von Schlangen, die ebenfalls in den Naturschutzgebieten in Gronau und Epe beheimatet sind. Drei Wochen lang (bis zum 21. Juni, Mittwoch) sind die Fotos während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.