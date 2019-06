Gronau -

Das große Kinderfest der Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook steht vor der Tür. Am Samstag (8. Juni) ab 14 Uhr treffen sich die Kinder aus dem Vereinsbezirk zu einem abwechslungsreichen Nachmittag am Sportgelände Spechtholtshook an der Friedrich-Harkort-Straße. Die Schützen feiern ihr Kinderfest wieder gemeinsam mit den Karnevalsfreunden Gronau Grün-Weiß.