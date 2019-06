„Einser“-Abschluss: Leonhard Krug und Jannik Frankemölle geehrt

Gronau/Ahaus -

Vom Azubi zum Einser-Abschluss: Leonhard Krug und Jannik Frankemölle gehören zu den Prüfungsbesten der Genossenschaftsbanken ihres Jahrgangs. Die frischgebackene Bankkaufleute, die ihr Handwerk bei der Volksbank Gronau-Ahaus gelernt haben, wurden in der Geno-Akademie des Genossenschaftsverbandes in Rösrath-Forsbach für ihr hervorragendes Abschneiden bei der Abschlussprüfung in einer Feierstunde von Akademieleiter Udo Urner und Abteilungsleiter Dr. Florian Nolte mit einer Urkunde und einem Erinnerungspräsent ausgezeichnet.