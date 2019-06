Kunstausstellung unter freiem Himmel am Sonntag im Volkspark Enschede

Der Volkspark in Enschede verwandelt sich am Pfingstsonntag in eine große Galerie. Zum 26. Mal wird die Aktion „Kunst im Volkspark“ durchgeführt, die von der Enscheder Zeitung Tubantia und den WN ins Leben gerufen wurde. Im Schnitt besuchen 25 000 bis 30 000 Besucher die Veranstaltung. Diesmal stellen 170 deutsche und niederländische Künstler ihre Werke aus – von Gemälden über Skulpturen und Fotos bis hin zu Schmuck. Beginn ist um 11 Uhr, Ende um 17 Uhr. Zahlreiche Konzerte – unter anderem um 12.30 und 14.15 Uhr vom Orkest van het Oosten in Zusammenarbeit mit der Nederlandse Reisopera – finden ebenfalls statt. Der Eintritt ist frei