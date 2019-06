Zirkusprojekt künftig an zwei Wochen in den Sommerferien?

Gronau -

Die Sommerferienspiele kommen in Gronau gut an. In Zusammenarbeit mit den Jugendzentren stellt das Jugendamt Freizeitangebote für etwa 400 Kinder und Jugendliche bereit. Die Fraktion „Pro Bürgerschaft/Piraten“ beantragt nun, das Kontingent für die kommenden Jahre zu erweitern. Außerdem sollen die Angebote mit denen der schulischen OGS-Sommerferienabgebote verknüpft werden. Dazu sollen künftig zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden. Die Fraktion sei der Meinung, dass bei der Gestaltung der Ferienspiele ein Umdenk- und Innovationsprozess nicht schaden könne, heißt es in dem Antrag.