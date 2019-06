Was ihre Mitglieder unterscheidet: Sie glauben im Gegensatz zu anderen Richtungen, dass der von den meisten Muslimen erwartete verheißene Messias schon gekommen ist, und zwar in Person von Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, der Gründer der Ahmadiyya. „Er hatte 1889 eine göttliche Offenbarung“, so Mustansar Ahmad in fließendem Deutsch.