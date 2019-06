Angeklagter hält Mexiko-Verbindung für plausibel

Korterink zufolge soll die Frau aus Mexiko den Tod ihres Zwillingsbruders und ihrer Tochter gerächt haben. Die beiden sollen angeblich im Frühjahr 2018 am Twentekanal in Hengelo umgebracht worden sein. Der Bruder (der Verbindungen zu einem mexikanischen Drogenkartell hatte) soll zuvor versucht haben, in den Niederlanden je 100 Kilo Heroin und Kokain zu verkaufen. Die Drogen sollen Korterinks Geschichte zufolge auf Umwegen bei dem Inhaber des Growshops gelandet sein. Dieser Mann gehörte zu den vier Opfern, die am 13. November 2018 in dem Gebäude an der Van Leeuwenhoekstraat in Enschede getötet wurden. Ihn machte die Mexikanerin offenbar für den Tod ihres Bruders und ihrer Tochter verantwortlich. Die anderen drei Opfer waren möglicherweise nur zur falschen Zeit am falschen Ort und wurden als Tatzeugen aus dem Weg geschafft.

Laut Korterink könnten an der Tat die Mexikanerin und zwei Handlanger beteiligt gewesen sein. Tatsache ist, dass am Tatort DNA-Spuren einer Frau gefunden wurden, die laut Staatsanwaltschaft bislang noch nicht einer konkreten Person zugeordnet werden konnten.

Es gibt zahlreiche Fragen zu der Geschichte. Zum Beispiel sind die Leichen des Mexikaners und seiner Nichte nie aufgetaucht. Sie sollen laut der Quelle des Reporters zerstückelt und an verschiedenen Stellen im Land abgelegt worden sein.

Wie jetzt bekannt wurde, hat Korterink seine Informationen nicht direkt von seiner Quelle, die er Oleg nennt. Er hat sie vielmehr über einen Mittelsmann auf einem USB-Stick bekommen, schreibt der Twentsche Courant Tubantia. Korterink selbst betont, dass er seine Informationen nicht aus Kreisen rund um die drei Angeklagten erhalten habe.

Nach der Veröffentlichung seiner Geschichte wurde Korterink von Dejan A. aus dem Gefängnis angerufen. Er bestreitet eine Tatbeteiligung. In dem Gespräch habe Dejan A. gesagt, dass für ihn die Lektüre des Berichts erhellend gewesen sei. Die Teile des Puzzles passten nun zusammen. Er kenne die meisten Personen, die in Korterinks Geschichte vorkommen. Mit der Mexikanerin habe er sogar ein Verhältnis gehabt. Es würde ihn nicht überraschen, wenn das angeblich ermordete Kind seine Tochter gewesen sei.

Zwischen der Familie A. und dem getöteten Mexikaner soll es eine weitere Verbindung gegeben haben. Der ältere Sohn soll laut Korterink den Mexikaner in der Fremdenlegion kennengelernt haben. Ein Sprecher der französischen Eliteeinheit soll dieser Darstellung aber widersprochen haben. Keiner der beiden habe in der Fremdenlegion gedient, berichtet der Regionalsender RTV Oost.