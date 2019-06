Gronau -

„Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“ Unter diesem biblischen Thema frei nach Petrus bietet die Pfarrgemeinde St. Antonius Gronau ein Besinnungswochenende mit Filmen vom 28. bis 30 Juni (Freitag bis Sonntag) in der Benediktinerabtei Gerleve (bei Coesfeld) an. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem Abendessen und endet am Sonntag mit dem Mittagessen.