Seit 2016 findet für Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule, die sich in der siebten Klasse für Biologie als Neigungskurs entschieden haben, ein Teil des Unterrichts am Eschbach statt (s. Infokasten). Inzwischen ist das Projekt an der Schule so etabliert, dass die jetzigen Zehntklässler ihr Wissen an die Achtklässler weitergeben können.