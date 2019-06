St. Agatha auf dem Weg nach Eggerode

Epe -

Die Wallfahrt der Pfarrei St. Agatha nach Eggerode findet am 30. Juni (Sonntag) statt. Sie steht unter dem Motto „Herr, wohin sollen wir gehen?“ Die Fußpilger machen sich um 6 Uhr an der Georg-Kirche auf den Weg. Die Radpilger treffen sich um 8 Uhr an der Agatha-Kirche. Der Bus mit den Buspilgern startet um 10.30 Uhr am Amtshaus. In der Wallfahrtskirche in Eggerode feiern alle Pilger um 11.30 Uhr zusammen die Heilige Messe. Im Anschluss werden Würstchen vom Grill und Getränke auf dem Schulhof der Grundschule angeboten. Um 14 Uhr wird der Kreuzweg im Freien gebetet.