geleisteter Arbeitsstunde lag 2015 in Nordrhein-Westfalen bei 31,60 Euro und war damit niedriger als in den Niederlanden (33,40 Euro). Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren die Entgelte in allen Branchen außer dem produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) niedriger als in den Niederlanden.

Die größten Unterschiede gab es in den Bereichen „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei” (NRW: 15,50 Euro; Niederlande: 22,40 Euro je Stunde) und „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte” (30,10 Euro bzw. 36,60 Euro je Stunde).

Bei der regionalen Betrachtung zeigt sich, dass im Regierungsbezirk Münster (29,50 Euro) die Entgelte unter denen der benachbarten niederländischen Provinzen Overijssel (30,80 Euro) und Gelderland (31,70 Euro) lagen. Die hier betrachteten Auswertungen sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Centraal Bureau voor de Statistiek, dem Landesamt für Statistik Niedersachsen und dem Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen.

Das Projekt „Arbeitsmarkt in Grenzregionen D-NL” wird im Rahmen des Interreg. Programms von der EU und den Interreg-Partnern finanziell unterstützt.