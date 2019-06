Der Unterricht geht weiter

Chemikalien in der Overbergschule unter Interventionswert

Epe -

Bei Untersuchungen in der Eper Overbergschule sind Spuren der gesundheitsschädigenden Chemikalie Naphthalin sowie Naphtalin-ähnliche Verbindungen entdeckt worden. Die gemessenen Werte liegen unter dem sogenannten Interventionswert für die Chemikalie, die bei 30 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft liegt. In der Schule wurden an neun Messstellen zwischen 8,6 und 22 Mikrogramm konstatiert.