Der Wärter verweigerte dies aber mit Verweis auf die Vorschriften und die auf der Tariftafel aufgeführten Gebühren.

Der eitle Herr erklärte sich daraufhin bereit, sehr wohl ein pflichtgemäßes Chausseegeld zahlen zu wollen und bekam daraufhin den Schlagbaum hochgezogen. Am folgenden Tag kam der Landrat an der Chausseegeldhebestelle vorbei. Der Wärter erzählte ihm die Begebenheit vom Vorabend und fragte, welche Gebühr in diesem Fall zu berechnen sei? Schmunzelnd entgegnete der gewitzte Landrat: „Dann nehmen Sie den Tarif für einen Esel“; das waren damals drei Reichspfennige.