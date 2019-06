Stadt versäumt es, Pendler zu unterstützen Die Zeichen der Zeit verschlafen

Klimaschutz und Klimawandel sind zurzeit in aller Munde. Die Jugend macht den Älteren mit ihrer „Fridays for Future“-Bewegung deutlich, dass sie von ihnen eine wirksame Klimaschutzpolitik verlangt – und zwar so schnell wie möglich. Auch das Gronauer Ergebnis bei der Europawahl zeigt, wo der Trend hingeht, der sich auch in lokalen Projekten spiegelt. Doch im Rathaus schaut man woanders hin. Von Frank Zimmermann