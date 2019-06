Wenn die Psyche das Leben schwer macht

In diesem Jahr war der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Borken, Nebenstelle Gronau, Gastgeber, der sich auf der Website beschreibt: „Wir sind für Sie da, wenn Sie unter seelischen Belastungen leiden, psychisch krank sind oder sich in einer Le­bens­­krise befinden. Unser Beratungsangebot richtet sich weiterhin an Menschen mit Behin­derungen und Menschen mit Suchtproblemen. Darüber hinaus sind wir u.a. Ansprechpartner für Angehörige, Freunde und Arbeitgeber.“

Was das im Alltag bedeutet und wie es organisiert wird, erfuhren die Gäste von Helmut Leuders. Darüber hinaus erläuterte Petra Schneider engagiert, lebendig und professionell, was der Sozialpsychiatrischen Verbund des Kreises Borken dabei leistet.

Auch einige Probanden der Bewährungshilfe mit psychischen Problemen haben die Stärke des Netzes und die Unterstützung z.B. in den so genannten Teilhabekonferenzen erfahren: In diesen suchen die verschiedenen sozialen Einrichtungen und Leistungsträger gemeinsam mit dem Probanden und den Bewährungshelfern nach Wegen aus der Not und in die Eigenverantwortung.

Im Rahmen der anschließenden Mitgliederversammlung wurden die Kernthemen des Vereins Bewährungshilfe besprochen: die Darlehen für Probanden, die im Namen des Vereins durchgeführten Anti-Gewalttrainings, das Engagement für die Frühintervention bei erstauffälligem Drogenkonsum sowie die Aktivitäten für einen Opferfonds, mit dessen Hilfe zahlungsunfähige Täter über eigene Tätigkeiten Leistungen zur Entschädigung von Opfern erbringen und damit zu einem gewissen Täter-Opfer-Ausgleich kommen können. Dem Vorstand, vertreten durch den ersten Vorsitzenden, Andreas H. Groten, den Schriftführer Heiner van Weyck und der Finanzwartin Ruth Hollekamp, wurde Entlastung erteil, das Vertrauen ausgesprochen und Dank für das Engagement entgegengebracht, heißt es in einem Bericht des Vereins.