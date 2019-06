In der Enzyklika „Laudato si“ sagt Papst Franziskus : „Niemals haben wir unser gemeinsames Haus so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten.“

Das katholische Hilfswerk Misereor hat in Kooperation mit dem Erzbistum Bamberg 99 Karikaturen von 40 Karikaturisten zu der Ausstellung „Glänzende Aussichten“ zusammengestellt. Sie umfasst die Themen Hunger, Ernährung, Fluchtursachen, Klimawandel, Konsum, Plastikmüll und Energie.

Ziel von Misereor ist es, durch diese Zeichnungen auf die Bewahrung der Schöpfung und das Überleben der Menschheit in zugespitzter Form aufmerksam zu machen. Vom 1. bis 10. Juli sind jeweils Teile der Karikaturensammlung in der St. Antonius-Kirche, im Walter-Thiemann-Haus und im Pfarrhof in Epe zu sehen.

Als Einführung zu diesen Karikaturen lädt die Oase, der ökumenische Kirchengarten an der Dinkelstraße, am 28. Juni (Freitag) ab 19 Uhr ein. Karl Wirtz, ein Referent von Misereor, wird von seiner Entwicklungsarbeit in Afrika berichten und Denkanstöße für einen nachhaltigen Lebensstil in Deutschland geben.

Auch der Eine-Welt-Sonntag auf der Oase am 30. Juni wird sich mit den Themenschwerpunkten der Ausstellung beschäftigen.