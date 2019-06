Diese Vernetzung sei nicht möglich, da für die OGS nicht die Stadt, sondern der jeweilige Förderverein zuständig sei, erklärte Erste Beigeordnete Sandra Cichon. Künftig sollen aber alle Ferienangebote im Stadtgebiet auf der Homepage „Familie in Gronau“ gebündelt werden. Außerdem soll das Teilnehmerkontingent ab 2020 aufgestockt und entsprechende Finanzmittel bei Bedarf bereitgestellt werden. Bereits in diesem Jahr soll das Zirkus-Projekt an zwei aufeinanderfolgenden Wochen angeboten werden, sodass auch hier kein Kind abgewiesen werden müsse.

Eine weitere beschlossene Verbesserung: Das Angebot der Ferienaktivitäten soll auch alle sechs Ferienwochen verteilt werden, sodass berufstätige Eltern keine Versorgungslücke befürchten müssen.