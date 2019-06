Baum umgekippt – Äste abgebrochen – Sturm zieht über Gronau und Epe

Der stürmische Wind hat am Samstag zu einem ersten Einsatz der Feuerwehr geführt. Von einem Baum an der Helenen­straße in Epe war gegen 9.30 Uhr ein Ast abgebrochen und auf dem Dach eines Wohnhauses gelandet. Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter und Motorsäge an und entfernte den Ast. Am Samstagmittag drohte am Bösingbach ein Baum auseinanderzubrechen.Auch dort wurde die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Ein Baum am Rand des Verbindungspättkens Alstätter Straße – Stadtpark fiel in einen Garten.Der Asphalt wurde komplett aufgerissen. Risse zeigten sich auch im Asphalt benachbarten Baums. Die Feuerwehr will den Weg sperren, bis die Gefahr gebannt ist.