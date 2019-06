Der stürmische Wind hat am Samstag zu einem ersten Einsatz der Feuerwehr geführt. Von einem Baum an der Helenen­straße in Epe war gegen 9.30 Uhr ein Ast abgebrochen und auf dem Dach eines Wohnhauses gelandet. Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter und Motorsäge an und entfernte den Ast.